Französischer Fallen-Steller in der WM-Kombi?

Romed Baumann holte 2013 bei der Heim-WM in Schladming Bronze in der Kombination. „Lange her, davon kann ich mir leider nichts mehr kaufen“, sagt der Tiroler. Der gestern beim Slalom-Training einen wilden Abflug hinlegte, genau im Kurs der daneben trainierenden Franzosen rund um Gold-Anwärter Alexis Pinturault landete. Die Österreicher übten anspruchsvolle Kurssetzungen. Mit engen Torabständen und versetzten Haarnadeln. Aus gutem Grund.