Thiem-Comeback: So geht es unserem Tennis-Star

Dominic Thiem feiert in Buenos Aires sein Comeback nach knapp vierwöchiger Auszeit. Der 25-jährige Niederösterreicher konnte bei seinen beiden bisherigen Auftritten in der argentinischen Hauptstadt 2016 und 2018 jeweils den Titel holen. Wie es Österreichs Tennis-Helden nach seiner Pause geht und wie es allgemein um den Tennis-Sport in Österreich steht, schildert „Krone“-Redakteur Peter Moizi. Den interessanten Talk mit sportkrone.at-Chef Max Mahdalik sehen Sie oben im Video!