Trump: „Ich arbeite mehr als Präsidenten vor mir“

„Trump arbeitet mehr, als im Kalender steht“

Auch Trumps Übergangs-Stabschef Mick Mulvaney nahm den Präsidenten in Schutz. „Die Exekutivzeit ist dazu da, sich auf das nächste Treffen vorzubereiten und das letzte Treffen nachzubereiten“, sagte Mulvaney in der NBC-Sendung „Meet the Press“. „Die Telefonate beginnen um 6.30 Uhr und gehen bis 23.00 Uhr.“ Trump arbeite also mehr, als im Kalender festgehalten sei.