Slash: Aus dem Schatten des großen Sauriers

Der Fokus der Setlist liegt freilich auf dem aktuellen Studioalbum „Living The Dream“, das Slash-Fanaten gemeinhin gar nicht einmal so prickelnd fanden wie die Werke davor. Live zeigt sich bei „The Call Of The Wild“ oder „Mind Your Manners“ aber sehr gut, dass Saul Hudson noch immer ein mehr als geschicktes Händchen für knackiges Songwriting besitzt. Immer wieder pendeln die Musiker zwischen Conspirators- und Slash-Solomaterial, wechseln Tempi und Stimmlagen und sind bemüht, den Spannungsbogen für die von Anfang an begeisterte Menge möglichst hoch zu halten. Mit großen Überraschungsmomenten ist dabei nicht zu rechnen, aber das erst kürzlich ins Liveset eingebaute „Sugar Cane“ oder eine famos gesungene Version der Ballade „The Great Pretender“ bezeugen die Vielseitigkeit der hochtalentierten Band. Wenn es rauer werden muss, darf Kennedy Pause machen und Bassist Kerns ans Mikro. So passiert es beim punkigen „We’re All Gonna Die“ und der Lemmy-Kilmister-Verbeugung „Doctor Alibi“ - Kilmisters einstiger Motörhead-Kollege Phil Campbell durfte mit seinen Söhnen zuvor im Vorprogramm lärmen.