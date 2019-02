Leichtsinniger Snowboarder musste gerettet werden

Es war eine haarsträubende Unvorsichtigkeit, die ein 36-jähriger Grazer mit seinem Snowboard am Krippenstein beging. Der Mann war im freien Gelände unterwegs, hatte aber weder ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) noch eine Schaufel oder eine Sonde bei sich. Am Sonntag gegen 12.10 Uhr war der Steirer allein in die Variante „Imisl“ eingefahren. Bereits nach kurzer Fahrt kam er zu weit nach links und geriet dabei in immer steiler werdendes Gelände, das teilweise felsdurchsetzt war. Schließlich blieb der Snowboarder bei einer Legföhre stehen, wo er sich festhalten und auf die Weise gerade noch einen Absturz verhindern konnte.