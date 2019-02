Zu kalt - Weltcup-Sprints in Canmore abgesagt

Die abschließenden Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup am Sonntag in Canmore/Kanada sind wegen extremer Kälte abgesagt worden. Das teilte der Weltverband (IBU) mit. Die zulässige Temperatur von maximal -20 Grad wurde unterschritten, deswegen sei die Austragung der Bewerbe nicht möglich. Am Freitag waren die Wettkämpfe von Samstag auf Sonntag verschoben worden, da es ebenso zu kalt war. Wie eisig es war, zeigten unserer Biathletinnen Lisa Hauser und Julia Schwaiger schon vor Tagen via Facebook-Post mit eingefrorenen Wimpern und Atemschutzmasken.