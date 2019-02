SPD besiegelt die Abkehr von Hartz IV

Die SPD verabschiedet sich von dem umstrittenen Hartz-IV-System. Der Parteivorstand beschloss am Sonntag eine Reform des deutschen Sozialstaats. Das bei einer Parteiklausur in Berlin vorgelegte Konzept sieht unter anderem vor, Hartz IV durch ein neues Bürgergeld zu ersetzen. SPD-Chefin Andrea Nahles kündigte an: „Wir lassen Hartz IV hinter uns.“