Schnalzer in Loig haben Austreibung verfehlt

Apropos Kraut: Die Preisverleihung fand am Abend nach dem knapp zweistündigen Bewerb in der Halle statt, wo der „Fraidlbauer“ sonst sein Gemüse lagert. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatten die Schnalzer Platz für ihre drei Meter langen Goaßln aus Hanfseil geschaffen. „Loig hat kein Wirtshaus“, erklärte Ortschef Jock Maislinger, der seinen heiß geliebten sauren Radler halt in der festlich geschmückten Halle schlürfte.