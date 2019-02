Regelbetrieb nur dank Überstunden möglich

Überall bräuchte man dringend Personal, das geht aus internen Aufstellungen hervor: In Anif kann man nur einen Streifenwagen losschicken, obwohl eigentlich eine weitere Streife sowie ein ständiger Kriminaldienst notwendig wäre. Bergheim bräuchte vier weitere Beamte, in Lamprechtshausen „ist der Dienstbetrieb nur durch Zuteilungen von außen aufrecht zu erhalten.“ In Eugendorf fehlen auf die 20 Planstellen gleich sechs, in Strobl gibt es statt sieben nur fünf Polizisten. „So lässt sich dort der Dienstbetrieb nicht aufrecht erhalten“, steht es im Polizei-Papier vom Dezember 2018.