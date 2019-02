Lawine verschüttete Straße

Lautes Rauschen und das knacken der Äste, die unter dem enormen Druck der Schneemassen abknickten, waren am Sonntag in Muhr minutenlang zu hören. Am Vormittag löste sich die riesige Lawine im Ortsteil Jedl und bahnte sich ihren Weg über das steile Gelände in Richtung Tal. Direkt auf die Gemeindestraße zu, die zum Teil Meterhoch wurde verlegt, auch ein Güterweg verschwand unter dem Weiß.