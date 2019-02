Die ersten Mieter haben ihren Vertrag gekündigt!

„Wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir in unserer Mietwohnung einer erheblichen Ruhestörung ausgesetzt sind. Regelmäßig sitzen stark alkoholisierte Menschen auf den Bänken vor der Teestube - und zwar genau am Gartenzaun zu unserer Wohnung. Sie geben extrem laute Geräusche von sich“, schreiben die Mieter im Kündigungsschreiben.