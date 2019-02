FPÖ verstärkt Ruf nach Deutschpflicht am Schulhof

Doppelt bestärkt sieht sich die FPÖ in Oberösterreich in ihrer Forderung nach einer gesetzlich verankerten Deutschpflicht auch am Schulhof, sprich in den Pausen und bei externen Schulveranstaltungen: Erstens durch die Statistik mit immer mehr Schülern ohne Muttersprache Deutsch und durch Umfrageergebnisse.