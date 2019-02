Schlag gegen weltweit agierende „Verbrecher GmbH“

Umfangreiche Observationen

Monatelang waren die Ermittler der Kripo Schwechat den Verdächtigen auf der Spur, bis nach umfangreichen Observationen und Telefonüberwachungen schlussendlich für den mutmaßlichen Bandenboss und sechs seiner Handlanger die Handschellen klickten. Der Drogenkurier aus Holland ging im Zuge eines Schmuggelauftrags in einem Hotel im zweiten Wiener Gemeindebezirk ins Netz. Dank tatkräftiger Unterstützung von Diensthund „Frankie“ wurden bei Razzien in der Bundeshauptstadt und in Niederösterreich über eineinhalb Kilo Kokain, 1,2 Kilo Marihuana und 900 Bündel Kath sichergestellt.