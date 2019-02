Nach Pleite: ÖSV-Damen stellen WM in Aare in Frage

Starker Wind

Vor allem der Wind im oberen Teil der Strecke haben diesen in den Augen der Jury unbefahrbar gemacht, was zur Verkürzung führte. „Und es war starker Wind“, bestätigte Nicole Schmidhofer. „Das ist schade für uns, aber so, wie die Entscheidung fällt, so nehmen wir es. Wir hätten es trotzdem alle drauf gehabt, auch auf verkürzter Strecke“, sagte die Steirerin. Die zweifache Lake-Louise-Siegerin im vergangenen November war ex aequo mit Tamara Tipper Neunte.