Mutter verunglückt auf Weg zu Arzt mit Auto

„Sie war eine so fürsorgliche Mama und mir eine so wunderbare, liebe Freundin“, sagt Gerald B. Im Weinviertel ragt jetzt ein schlichtes Holzkreuz in den Himmel, vom Lebensgefährten der 30-Jährigen selbst gezimmert. Auch Dutzende Kerzen erinnern, genau dort, wo Melanie A. gegen einen Baum prallte, an das Drama.