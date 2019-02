Familienfehde als Auslöser für Kampf in Shisha-Bar

Zehn Personen – jeweils fünf der Familie N. und fünf der Familie T., allesamt Mazedonier im Alter von 18 bis 34 Jahren – waren an der Massenschlägerei bei den „Balkan Nights“ in einer Shisha-Bar in Regau beteiligt. Videos zeigen, wie brutal die Kontrahenten aufeinander losgingen. Mehrere Messer waren im Spiel, insgesamt drei Opfer wurden von den Klingen verwundet.