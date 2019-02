Hatte „falschen“ Glauben: Taxifahrer tötet Bub (6)

Eine unfassbare Tat hat sich am Donnerstag in der saudi-arabischen Stadt Medina ereignet. Ein Taxilenker, der eine Mutter und ihren sechsjährigen Sohn eigentlich zur Prophetenmoschee bringen sollte, hielt plötzlich an, schleppte das Kind zu einem Café und schnitt dem um Hilfe schreienden Buben mit einer zerschlagenen Glasflasche die Kehle durch. Hintergrund der Tat dürfte der Glaube der Mutter gewesen sein.