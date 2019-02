Höchster Saisonsieg! Bremen ballert Augsburg ab

Die Werder-Party zum 120-Jahr-Jubiläum geht weiter! Fünf Tage nach der Pokal-Sensation bei Tabellenführer Dortmund (7:5 nach Elferschießen) schießt sich Bremen (ohne den verletzten Martin Harnik) beim 4:0 gegen Augsburg (mit Michael Gregoritsch in der Startelf) schon in der ersten Hälfte in einen Rausch. Der Mann des Spiels: Rakete Rashica!