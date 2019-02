Serbien-Wasserballer mit Eisenstangen geschlagen

Das ganze geschah am Samstagnachmittag. Vier serbische Spieler saßen in einem Café im Zentrum von Split, als fünf junge kroatische Männer zu ihnen kamen und forderten, dass sie ihre Trainingsjacke ausziehen, da das serbische Wappen darauf zu sehen ist. Nachdem sich die Athleten geweigert hatten, begann ein Gerangel, was zu einer Schlägerei ausartete. Die Hooligans griffen mit Eisenstangen an.