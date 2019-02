Keine Panik, Google wird nicht dichtgemacht!

Viele meldeten sich unbewusst bei Google+ an

Hinzu kommt, dass Google seinerzeit alles getan hat, um Nutzer auf Google+ zu locken. Da wurde munter in anderen Google-Diensten für das soziale Netzwerk geworben, wodurch viele User ein Konto bei Google+ erstellten, das sie dann eh nicht genutzt haben. Ein Gutteil dieser Menschen hat längst vergessen, dass es Google+ überhaupt gibt - und ist nun umso verwunderter ob der Mails, in denen dessen Einstellung angekündigt wird. Dass in Googles Mail die Rede davon ist, dass alle Fotos und Videos gelöscht werden, verunsichert derweil all jene, die ihre Bilder bei Google Fotos sichern.