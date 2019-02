Stenmark beflügelt Vonn: WM-Bronze zum Abschied!

Es war eine Fahrt wie in Trance, am Anfang von Vonns Abschiedsfahrt hatte niemand mehr an einer Medaille geglaubt, vielleicht nicht einmal sie, nach dem ersten Teil steigerte sie sich von Stange zu Stange, am Ende war die „alte“ Lindsey Vonn in Aare zu sehen. Die, die 82 Weltcupsiege eingefahren hatte (davon 43 in Abfahrt) und sie strahlte über das ganze Gesicht, als sie ins Ziel einfuhr. Sie holte Bronze. Dass ihr Idol ingemar Stenmark dabei war, scheint sie zusätzlich beflügelt zu haben.