Opernball: Die ersten Roben werden enthüllt!

In der Ballsaison herrscht Hochsaison in den Ateliers österreichischer Designer. Aber nur wenige Modemacher können mit so namhaften Kundinnen wie Primaballerina Maria Yakovleva und Opernsängerin Nina Adlon glänzen. Wir durften die beiden Künstlerinnen bei ihrer Anprobe bei JCHOERL begleiten und enthüllen, was Adlon am Opernball ausführen wird und wie Yakovleva beim Opernball Couture Salon alle Blicke auf sich ziehen wird!