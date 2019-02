Bode Miller geht mit Ski-Stars hart ins Gericht

Keine Kreativität

„Nehmen wir mal das letzte Rennen, das ich in Kitzbühel gefahren bin: Einen Tag vorher kam ich im Trainingslauf mit 2,7 Sekunden Vorsprung an. Aber dann hat sich am Abend jeder meinen Lauf im Video angeschaut - und am nächsten Tag sind sie alle diese Linie gefahren“, schilderte der 41-Jährige. „Das gibt es nicht mehr, dass eine total andere Linie gefahren wird oder dass einer viel aggressiver fährt oder irgendetwas anders macht.“ Die Kreativität fehle dem Amerikaner.