Erstochen: Israel trauert um Ori Ansbacher (19)

Ori Ansbacher wurde offenbar erstochen

Die Leiche von Ori Ansbacher, die laut israelischen Medien als Helferin in einem Jugendzentrum tätig war, war am Donnerstagabend mit mehreren Stichwunden in einem Wald im Süden von Jerusalem gefunden worden. Am Freitag wurde sie in der israelischen Siedlung Tekoa beerdigt. Hunderte Menschen nahmen am Trauerzug teil.