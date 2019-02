Betrunkener (22) verursacht Frontalunfall

Der Ungar war gegen 22 Uhr auf der Übelbachstraße (L385) von Peggau kommend in Richtung Deutschfeistritz gefahren. Dann geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Verletzten kamen in das UKH Graz.