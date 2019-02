8-Jährige bei Kollision auf Piste schwer verletzt

Ein im Tiroler Unterland wohnendes 8-jähriges rumänisches Mädchen hat sich am Samstag bei einem Unfall im Skigebiet Ski-Juwel in Reith im Alpbachtal schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen mit einem 11-jährigen Buben kollidiert. Zu zwei weiteren Skiunfällen kam es am selben Tag im Skigebiet Kühtai sowie im Skigebiet Ehrwald.