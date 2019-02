Life Ball: Vielfältige Reise über den Regenbogen

„Zeigen, wie die Gesellschaft in ihrer Vielfalt wieder zusammenfinden kann“

Kein Zufall also, dass das Symbol der LGBT-Gemeinde, der Regenbogen, im Mittelpunkt des heurigen Life Balls (9. Juni) steht. Besser gesagt das, was er repräsentiert: jene Schönheit, die aus der bunten Vielfalt entsteht. „In einer Zeit, in der die Spaltung unserer Gesellschaft gnadenlos vorangetrieben wird und Gruppen gegeneinander aufgebracht werden, wollen wir zeigen, wie eine Gesellschaft gerade in ihrer Vielfalt wieder zusammenfinden kann“, so Keszler.