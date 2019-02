Vonn vor Abschied: „Ich habe Stenmark angebettelt“

Ingemar Stenmark wird am Sonntag in Aare das letzte Rennen von Lindsey Vonn besuchen. Der inzwischen 62-jährige Schwede hat im Ski-Weltcup 86 Rennen gewonnen, so viele wie kein anderer Mann und keine Frau. Vonn wollte diese Bestmarke überbieten, schaffte das aber wegen vieler Verletzungen nicht mehr. „Sein Rekord war etwas, das mich immer angetrieben hat“, sagte Vonn, die es auf 82 Siege brachte. Vonn bestreitet am Sonntag die WM-Abfahrt der Damen, Anfang Februar hatte die 34-jährige US-Amerikanerin bekanntgegeben, dass danach Schluss sein werde. Für ihr Finale wünschte sie sich Stenmark als Zuschauer live vor Ort.