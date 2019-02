Krisen-Inter gewinnt Generalprobe für Rapid-Match

Inter Mailand hat am Samstag eine erfolgreiche Generalprobe für das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa-League gegen Rapid abgeliefert. Die „Nerazzurri“ feierten gegen den Zwölften Parma einen verdienten 1:0-Auswärtssieg und festigten damit Rang drei in der Serie A. Das Goldtor erzielte der kurz zuvor eingewechselte Lautaro Martinez nach Pass von Radja Nainggolan in der 79. Minute.