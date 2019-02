Meister Kapfenberg kämpft BC Vienna in Krimi k.o.

Titelverteidiger Kapfenberg Bulls ist auch in der Basketball-Bundesliga (ABL) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach dem Einzug ins Cup-Halbfinale kletterten die Steirer am Samstag mit einem 81:79 gegen BC Vienna vorübergehend an die Tabellenspitze. Die Swans Gmunden können am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Sieg in Traiskirchen aber wieder vorbeiziehen.