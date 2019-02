Schmidt kämpft sich ins Seminfinale

Dramatik pur am Viertelfinaltag der Salzburger Hallen-Landesmeisterschaften in Anif. Titelverteidiger Gabriel Schmidt musste gegen Lokalmatador und Geheimfavorit Bernd Kößler hart kämpfen und auch der an Zwei gesetzte Daniel Geib hatte mit Jungstar Lukas Neumayer mehr Mühe als erwartet.