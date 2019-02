Premieren-Titel für Mittersiller Youngster

Jahr 1 nach Bernhard Patschg! Ohne den St. Johanner Titelhamster, nicht aber ohne Gold ging´s für Salzburgs Weitschützen bei der Europameisterschaft in Kobenstein (Südtirol) ab. Der junge Mittersiller Sebastian Sommerer feierte nach dem Vize im Vorjahr seinen ersten Einzeltitel in der U16, sicherte sich dazu Bronze in der U19.