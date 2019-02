Zwei Eisbullen derzeit in der „Verlosung“

Will die Poss-Truppe in der Eishockeyliga-Platzeriungsrunde ab Dienstag - KAC auswärts - in den zehn Spielen bis zum 10. März um den Pick Round-Sieg mitreden, sind weitere Umfaller verboten. Mit welchem Kader die Bulls Jagd auf Leader Graz machen, muss endgültig am 15. Februar feststehen. Ein Verteidiger wird aus dem Kader fallen.