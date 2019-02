Fed-Cup-Damen siegen souverän und steigen auf

Österreichs Tennis-Fed-Cup-Damen ist am Samstag nach dem dritten Sieg der sofortige Wiederaufstieg in die Europa-Afrika-Zone I gelungen. Nach dem Gruppenerfolg stellte die Truppe von Neo-Kapitänin Marion Maruska im Aufstiegsspiel gegen Israel in Esch sur Alzette schon nach den Einzeln den Sieg sicher. Melanie Klaffner besiegte Lina Glushko 6:2,6:1, Barbara Haas gewann gegen Maya Tahan 6:0,7:6(5).