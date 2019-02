Demo gegen Mindestsicherung und Migrationspolitik

Rund 200.000 Menschen sind am Samstag in Rom den Protestaufforderungen der Gewerkschaften und der Sozialdemokraten gefolgt und haben ihren Unmut über die Wirtschafts- und Einwanderungspolitik der populistischen Regierung kundgetan. „Eine Zukunft an der Arbeit“ lautete das Motto der Demonstranten, die Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums, der Beschäftigung und zur Senkung des Steuerdrucks forderten. Sie übten scharfe Kritik an der von der Regierung geplanten Einführung einer Mindestsicherung von 780 Euro monatlich. Die Mindestsicherung werde viele Menschen dazu verführen, sich keinen Job mehr zu suchen, lautet der Vorwurf der Gewerkschaften.