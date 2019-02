Polizisten-Trio rettete Sportler mit „Defi“ Leben

Um 20 Uhr wurde die Polizei per Notruf verständigt, dass in der 280 Meter entfernten Neuen Mittelschule in Garsten ein 77-jähriger Spieler aus Steyr von der Bank gekippt ist und am Boden liegt. Es konnte keine Atmung festgestellt werden, ein Herzinfarkt wurde vermutet und um die Mitnahme des Defibrillators ersucht. Die Beamten der Polizeiinspektion Garsten rückten sofort mit dem „Defi“ an. Bei ihrem Eintreffen lag der Senior reglos am Boden und atmete nicht mehr. Ein Vereinskollege führte bereits eine Herzmassage durch. Ein Polizeischüler setzte den Defibrillator in Betrieb und brachte die Elektroden an dem Leblosen an.