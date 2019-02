Ehemann mit Küchenmesser tödlich verletzt

Blankes Entsetzen und Fassungslosigkeit in der schmucken Wohnsiedlung im Schatten des bekannten Wohnparks Alterlaa im Süden Wiens. Es war am Samstag gegen 13.30 Uhr als ein Streit unter Eheleuten in einer Wohnung in der Karl-Heinz-Straße plötzlich eskalierte. Völlig in Rage griff eine 38-jährige Wienerin zum Küchenmesser und rammte es ihrem Mann mehrmals in den Bauch. Wenig später erlag dieser seinen schweren Verletzungen im Spital.