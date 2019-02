Geben und Nehmen rund um das Bruckner Orchester

Noch wird an Details gearbeitet

„Wir schätzen es, dass das Bruckner Orchester unser Residenzorchester ist, wir stehen dahinter! Und das ist nun auch in monetärer Hinsicht gegeben“, betont Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum. Er ist besonders von der Klarheit dieser Kooperationsvereinbarung angetan. Viele Details müssten aber noch verhandelt werden. „Wir wollen das so schnell wie möglich abwickeln, wir arbeiten aber noch daran.“