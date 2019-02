Schon 129 Schulklassen ohne Muttersprache Deutsch

Große Bandbreite in Flächenbezirken

In den Flächenbezirken ist die Bandbreite groß. An der Spitze liegt der Bezirk Linz-Land mit einem Anteil von 45,5 Prozent an Schülern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch; dann folgt der Bezirk Eferding mit 30,8 Prozent. Unter 10 Prozent liegen nur die drei Mühlviertler Bezirke, der Tiefstwert von 7,2% ist in Freistadt.