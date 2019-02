„Hauptstadt“: Hier spricht nicht nur ein Schwein

Wie bei all diesen Unternehmungen, ob Film oder am Theater, bleiben bei Roman-Dramatisierungen viele Leerstellen. Es kommen Szenen, Figuren, Erzählflüsse hinzu. Oder weg. Es wird etwas gebaut, das bei weitem nicht mehr so vielfältig und facettenreich ist. Geht gar nicht bei einem knapp 500-Seiten-Werk. Interessant ist, dass seit der Ur-Aufführung in Zürich und den folgenden in Essen, Konstanz, Bozen jede Inszenierung - jetzt auch die von Regisseurin Maja Fanke - sich ihre eigene Strich-Fassung zurecht gelegt hat. Robert Menasse sagte einmal: „Ich habe mir zunächst überhaupt nicht vorstellen können, dass man diese sehr breit gefächerte Erzählung auf die Bühne bringt.“ Sowie: „Und man trotzdem den Kern der Sache treffen kann.“