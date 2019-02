Tausende Betriebe im Visier der Finanzpolizei

40 Mitarbeiter in Tirol

„Die Region West setzt sich aus insgesamt sieben Teams zusammen – davon sind fünf in Tirol angesiedelt“, erklärt Amon. Zwei Teams sind für Innsbruck und den Bezirk Innsbruck-Land zuständig, die Gruppe in Landeck deckt zudem die Bezirke Reutte und Imst ab. Weiters gibt es Teams in Kitzbühel (zuständig auch für Osttirol) und Kufstein (mit Schwaz). Alles in allem sind in Tirol an die 40 Finanzpolizisten tätig. Eine spezielle Aufgabenverteilung gibt es nicht. „Generell ist jeder Beamte und jedes Team für alle Aufgabengebiete zuständig“, so Amon.