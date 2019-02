Ein rasanter amerikanischer Traum im Musiktheater

Songs mit Geschichte(n)

Matthias Davids inszeniert diesmal ungewöhnlich statisch, das Tempo gibt die Musik vor, die unter Tom Bitterlich unermüdlich aus dem Orchestergraben sprudelt - bisweilen in der Lautstärke die Sänger etwas übertönend, aber das wird sich wohl noch einschleifen. Großartige Tanzeinlagen und keine Ohrwürmer: Diese Songs erzählen Geschichte(n). In der praktikablen Bühne von Hans Kudlich schnurrt alles in rasantem Tempo Richtung Finale, an dem sich schließlich die drei Erzählstränge zum Happy End verknüpfen.