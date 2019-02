Neues Gesetz im Krieg zwischen Uber und Taxi

Denn das Wirrwarr im Gesetzestext erlaubt die unterschiedlichsten Grauzonen. Für Taxiunternehmen gelten andere Bedingungen als für Mietwagenfirmen. So brauchen Anbieter von Uber bis zu Flughafen-Fahrern im Gegensatz zu Taxlern keinen Gewerbeschein. Die Tarifgestaltung der Dienstleister nimmt unterschiedlichste Ausprägungen an. Auch die Ansprüche an Taxi-Lenker sind kaum geregelt, was zu mehr oder weniger zufriedenen Kunden führt.