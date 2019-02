Müssen steirische Holzkraftwerke bald zusperren?

Also zusperren? Dagegen spricht die Bedeutung der Anlagen für die Erneuerbare-Energie-Wende und zum Erreichen der Klimaziele. Die 134 Holzkraftwerke in Österreich (davon 27 in der Steiermark) produzieren 20 Prozent des heimischen Ökostroms und können 600.000 Haushalte versorgen. „Tausende Arbeitsplätze, Wertschöpfung und auch eine sichere Fernwärmeversorgung stehen am Spiel“, sagt Christian Metschina von der steirischen Landwirtschaftskammer.