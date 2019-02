Bundespolitik gratuliert Siegern der AK-Wahl

Die Ergebnisse der ersten Etappe der AK-Wahlen war auch für die Bundesparteien Grund, ihren kandidierenden Listen am Samstag Lob auszusprechen. Sowohl ÖVP, als auch SPÖ und FPÖ sahen sich in ihrem jeweiligen Kurs bestätigt. In Vorarlberg und Tirol bleiben die Christgewerkschafter - trotz Verlusten - an der Spitze. In Salzburg die Sozialdemokraten.