„Gelbwesten“-Aktivist verlor durch Detonation Hand

Die Demonstranten zogen vom Triumphbogen über die Champs-Elysees in Richtung Eiffelturm. Bei den Zusammenstößen vor dem Parlamentsgebäude setzte die Polizei Tränengas und auch Gummigeschosse ein. Weitere Kundgebungen fanden unter anderem in Bordeaux, Toulouse und Nantes statt. Auf TV-Bildern waren brennende Fahrzeuge und eingeschlagene Scheiben in der französischen Hauptstadt zu sehen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zahlreiche Demonstranten zogen aber auch friedlich in Paris und anderen Städten durch die Straßen. Bis zum Abend zählte das Innenministerium 51.400 Demonstranten im ganzen Land, davon rund 4000 in Paris. Am vergangenen Wochenende waren es 58.600 landesweit und 10.500 in der Hauptstadt. Dutzende Menschen wurden festgenommen.