Schoßhündchen drohte Rausschmiss aus Flugzeug

„Sie brauchen eine andere Tasche“

Doch was sich eine Flugbegleiterin und der Pilot von Eurowings-Flug 5960 laut Gertrude H. vor dem Abflug leisteten, kostete das Pensionistenpaar viele Nerven. Denn plötzlich hieß es: „Mit dem Hund dürfen Sie nicht mitfliegen. Sie brauchen eine andere Tasche.“ Völlig verzweifelt flehte die Niederösterreicherin den Piloten an: „Ich kann nicht Englisch, Bargeld haben wir auch kaum noch. Bitte, bitte, bitte - lassen Sie uns mitfliegen. Wir sind doch genau so hergekommen.“