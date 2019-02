Alle schwärmen von Svindals silbernem Abschied

Es war ein Finish, das seine ganze Karriere noch einmal symbolisierte. Noch einmal zitterte das ganze Publikum mit ihm, in Aare, in Schweden, In Österreich, zu Hause in Norwegen und Millionen vor den Bildschirmen. Noch einmal hielt er bis zum letzten Hundertstel alles spannend, noch einmal zeigte er es allen, noch einmal war der krönende Abschluss, Gold in Abfahrt möglich. Das wusste er auch und jubelte, als er im Ziel ankam. Am Ende wurde es Silber! Dass sein Landsmann um 0,02 Sekunden schneller war, nahm er mit einem Lächeln hin.