Kantersieg von Austria und LASK, Altach nur 2:2

Die Offensive hat mit elf Toren in diesen zwei Spielen viel Selbstvertrauen getankt. „Wir konnten die Vorbereitung mit einem guten Wochenende beenden. Jetzt werden wir in der nächsten Woche noch die nötige Spritzigkeit hineinbekommen und freuen uns dann auf das Cup-Viertelfinale in Graz“, so Letsch.