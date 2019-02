Fastfood gegen Sterneküche: "Pommes Essen" Kopieren

Es läuft nicht mehr so gut mit der Pommesbude. Früher, als Opa noch lebte, rannten die Currywurst- und Pommes-Esser dem Familienimbiss in Duisburg im wahrsten Sinn des Wortes fast die Bude ein. Doch heute herrscht Flaute. Die Ruhrpott-Komödie "Pommes Essen" erzählt von drei Schwestern, die versuchen, das Familienerbe aus der Flaute zu ziehen. Am 20.9. startet der Film in den heimischen Kinos.